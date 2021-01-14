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Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысило 360.

"За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357 человек. Всего за последний месяц 2020 года Крым обновил максимум 12 раз. В праздничные дни этот показатель снизился - до 200-250 новых инфицированных в день. Однако в Роспотребнадзоре назвали эти цифры непоказательными, так как в выходные всегда меньше людей обращается за медпомощью.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 28 тыс. человек, более 600 пациентов умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов Коронавирус

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