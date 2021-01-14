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В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для снятия ограничений в Петербурге
Фото: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Снимать эпидограничения в Петербурге можно будет при стойкой тенденции к снижению заболеваемости, как это было летом, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в четверг.

"О послаблениях пока речи не идет. Чтобы снять ограничения, нужна стойкая тенденция к снижению заболеваемости на протяжении длительного периода - в течение месяца. Заболеваемость должна быть на низком уровне в течение недели-двух без тенденции к росту. Мы видели такое снижение в июле-августе", - сказала представитель управления.

Необходимость новых ограничений, по ее словам, будет понятна в течение ближайших двух недель.

"Это будет зависеть от того, какую роль сыграли новогодние праздники. Ведь люди все равно общались, выезжали в другие регионы. Через неделю-две будем знать, как новогодние праздники скажутся на заболеваемости", - сказала Чхинджерия.

Она отметила, что решение о введении и отмене ограничений принимаются властями Петербурга с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Ирина Чхинджерия Петербург Коронавирус

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