Путин призвал СК РФ оперативно реагировать на новые угрозы
В том числе связанные с киберпреступностью
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Следственного комитета России (СКР) оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.
"Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью", - заявил глава государства в обращении к сотрудникам СКР, с момента образования которого в пятницу исполняется 10 лет.
Путин особо подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений.
"Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти", - сказал президент.
Он отметил, что СК наделен широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом - в обеспечении законности и правопорядка.
"Этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона", - сказал Путин.
Он особо обратил внимание на "такое направление деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма".
Президент уверен, что следователи СКР обладают кристальной честностью и высоким профессионализмом.
"Абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг", - считает глава государства.
Он отметил, что СКР "обеспечивает полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит, и доверие людей к правоохранительной и судебной системе в целом".