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Путин призвал СК РФ оперативно реагировать на новые угрозы

В том числе связанные с киберпреступностью

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Следственного комитета России (СКР) оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.

"Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью", - заявил глава государства в обращении к сотрудникам СКР, с момента образования которого в пятницу исполняется 10 лет.

Путин особо подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений.

"Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти", - сказал президент.

Он отметил, что СК наделен широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом - в обеспечении законности и правопорядка.

"Этот высокий независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона", - сказал Путин.

Он особо обратил внимание на "такое направление деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма".

Президент уверен, что следователи СКР обладают кристальной честностью и высоким профессионализмом.

"Абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг", - считает глава государства.

Он отметил, что СКР "обеспечивает полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит, и доверие людей к правоохранительной и судебной системе в целом".

СКР

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