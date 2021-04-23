Собянин отметил 40-процентный рост киберпреступности в Москве

Больше всего атак исходит с территории Украины, добавил мэр

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за год киберпреступность выросла на 40%, сообщил в дискуссионном клубе ВШЭ и Сбербанка мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что и во всей стране и мире интернет-преступность "гигантски" выросла.

По словам мэра, наибольшая часть интернет-атак идет с территории Украины.

Он считает, что "это новые вызовы, и с ними надо бороться по-другому" и нужно менять головный и уголовно-процессуальный кодекс.