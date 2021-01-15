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Лавинная опасность объявлена на Камчатке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в пятницу региональный противолавинный центр.

"С 17 по 19 января включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов и в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Ожидается, что снежный циклон подойдет к берегам Камчатки в ночь на воскресенье. По предварительным данным синоптиков, под его влияние попадёт большая часть полуострова. Прогнозируются сильные снегопады и ветер до штормовых 25 м/с.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

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