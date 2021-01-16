Вулкан Ключевской выбросил газ и пар на высоту около шести километров

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан в Камчатском крае произвел парогазовый выброс на высоту около 6 км, сообщает в субботу пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"Днем 16 января зафиксировали парогазовый выброс с незначительным содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до шести километров, при высоте самого вулкана - 4 тыс. 750 метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шлейф от выброса распространился в восточном направлении, на его пути населенных пунктов нет.

"В настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано", - сообщает пресс-служба.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.