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Опрос показал рост числа желающих привиться от COVID россиян

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сделать себе прививку от коронавируса в настоящее время готовы 40% россиян, три недели назад такую готовность демонстрировал почти каждый третий (32%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показало, что наибольшую готовность к вакцинации проявляют россияне в возрасте от 45 лет и старше - 45% респондентов данной возрастной категории.

В свою очередь, согласно данным SuperJob.ru, 60% сограждан на данный момент не считают необходимым привиться от коронавируса, три недели назад такую позицию занимали 68% россиян.

Согласно опросу, в настоящее время наиболее скептически к вакцинированию относятся россияне в возрасте 25-34 лет (65%).

Опрос был проведен 13-14 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и не делавших ранее себе прививку от коронавируса, в 378 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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