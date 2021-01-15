В парках Смоленской области разрешили по выходным гулять без масок

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес послабления во введенный из-за коронавируса режим ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прочие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции остаются в силе.

Ограничения на допуск посетителей в социальные организации региона с круглосуточным пребыванием граждан действуют до 28 февраля.