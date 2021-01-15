Минздрав рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Те, кто привился от коронавируса, должны продолжать носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он объяснил, что "вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен".

"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сказал Мурашко.

14 января губернатор Сахалина Валерий Лимаренко предложил, чтобы жителям региона, привившимся от COVID-19, выдавали бейджик как знак того, что они теперь могут ходить без масок. Местные жители раскритиковали эту идею.

Вакцинация от COVID-19 началась в России в декабре. Министр тогда говорил, что чиновники всего планируют привить 60% населения страны.

13 января президент Владимир Путин потребовал от правительства, чтобы оно перешло "от масштабной к массовой вакцинации". 13 января мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в городе прививку от коронавируса получили уже 140 000 человек.