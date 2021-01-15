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Беглов предложил назначить сына Пиотровского вице-губернатором по культуре

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил городскому парламенту согласовать кандидатуру Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского на должность вице-губернатора, курирующего культуру, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора.

"Александр Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, и Сергея Дрегваля - на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования", - говорится в сообщении.

Борис Пиотровский - сын генерального директора Эрмитажа, с 14 сентября 2020 года он занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Петербурга.

Сергей Дрегваль в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Санкт-Петербурга.

В настоящее время вопросы культуры курирует вице-губернатор Владимир Кириллов, который, по данным СМИ, вскоре возглавит Музей истории Санкт-Петербурга. Директор этого музея Александр Колякин уволился по собственному желанию и станет спецпредставителем Беглова.

Петербург Александр Беглов Борис Пиотровский

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