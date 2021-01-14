Директор Музея истории Петербурга станет спецпредставителем Беглова

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Александр Колякин уволился с поста директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по собственному желанию, сообщили городском комитете по культуре. Он руководил музеем с 2006 год.

В пресс-службе администрации главы региона Александра Беглова заявили, что Колякин станет спецпредставителем губернатора.

Беглов наградил Колякина Почетной грамотой, а также отметил его вклад в развитие Музея истории Санкт-Петербурга, в реставрацию ансамбля Петропавловской крепости, проведение важных городских праздников и акций.

Губернатор выразил уверенность, что профессиональный опыт Колякина будет в полной мере использован в решении важных городских задач.