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Директор Музея истории Петербурга станет спецпредставителем Беглова

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Александр Колякин уволился с поста директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по собственному желанию, сообщили городском комитете по культуре. Он руководил музеем с 2006 год.

В пресс-службе администрации главы региона Александра Беглова заявили, что Колякин станет спецпредставителем губернатора.

Беглов наградил Колякина Почетной грамотой, а также отметил его вклад в развитие Музея истории Санкт-Петербурга, в реставрацию ансамбля Петропавловской крепости, проведение важных городских праздников и акций.

Губернатор выразил уверенность, что профессиональный опыт Колякина будет в полной мере использован в решении важных городских задач.

Петербург Музей истории Петербурга Александр Беглов Александр Колякин

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