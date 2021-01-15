Глава Бурятии назвал причины отставки правительства

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал свои претензии к отправленному в отставку правительству региона.

"У нас пока не так эффективно реализуется вопрос, касающийся экологии, обращения с отходами, реформа по вывозу мусора и отходов не в полной мере реализована", - объяснил он журналистам.

Также, по его словам, требуют решения проблемы по ликвидации накопленного ущерба и свалок, природоохраннные мероприятия, которые касаются Байкала и "нормативное регулирование, как федерального, так и регионального уровня".

Также усиление правительства нужно для решения вопроса по привлечению инвестиций.

"Да, мы привлекаем инвесторов, крупных привлекаем инвесторов, но это не вся работа. Даже крупные инвестиционные проекты, создающие много рабочих мест, они локальные, точечные. ГОК Озерный, там более 2000 рабочих мест. Да, это отлично, что идут большие инвестиции, но это в одной точке. Эгитинский ГОК, который уже заработал, 600 рабочих мест. Тоже хорошо, что есть хороший инвестор, в прошлом году вышел на работу в полном объеме. (..) Но у нас люди живут по всей территории республики. Ни в каких-то локальных точках", - отметил Цыденов.

"Поэтому задача, касающаяся именно создания условий, возможностей, чтобы работа была здесь и сейчас, чтобы работа была достойной, интересной, хорошо оплачиваемой, чтобы перспективы бизнеса были понятными, устойчивыми и долгосрочными - вот это задача, она, конечно, непростая", - подчеркнул глава Бурятии.

Также он пообещал усилить строительный блок правительства.

"Строительство дорог, например. Вопрос здесь не только в самом строительстве, но также и в качестве, сроках реализации, чтобы у нас стройки велись вовремя, не затягивались. Будут определенные изменения, они, скажем так, не кардинальные, но чувствительные", - сказал Цыденов.

Народный Хурал 26 января на внеочередной сессии рассмотрит кандидатуры на посты министров.