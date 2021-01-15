Глава Бурятии отправил в отставку правительство региона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона, сообщается на официальном сайте республики.

"О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что планируются также структурные изменения исполнительных органов власти. "Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", - сказал Цыденов на заседании правительства.

Он также добавил, что среди задач, которые предстоит решать новому правительству, - создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест.

"Надо, чтобы здесь, в Бурятии, было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее", - подчеркнул глава республики.

По его словам, остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания требует сфера образования и здравоохранения. "В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - добавил Цыденов.