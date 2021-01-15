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Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексируют на 14 копеек

Тариф "Платона" с 1 февраля проиндексируют на 14 копеек
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2021 года будет проиндексирован с 2,2 рублей/км до 2,34 рублей/км против спрогнозированного полгода назад повышения до 2,31 рублей/км. Об этом сообщил сайт оператора госсистемы (ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в пятницу.

Как отмечается в опубликованном пресс-релизе, на сегодняшний день свыше 617 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме "Платон" более 1,42 млн грузовиков массой свыше 12 тонн, четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.

"За счет внесения платы через государственную систему "Платон" грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 126 млрд рублей. С 2020 по 2022 годы средства направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог", - говорится в сообщении.

Постановление правительства РФ от 29 июня 2019 года (№843) предполагало, что с 1 февраля 2021 года тариф "Платона" будет повышен до 2,35 руб./км. Далее его индексацию планируется проводить с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

За полгода до индексации тарифа Росавтодор публикует его прогнозную величину, чтобы рынок мог заранее подготовиться. Прогноз, опубликованный Федеральным дорожным агентством в июле 2020 года, предполагал, что тариф может быть повышен с 2,2 руб./км до 2,31 руб./км

Окончательный скорректированный тариф "Платона" устанавливается после публикации Росстатом индекса потребительских цен за предыдущий год. На основании последнего Росавтодор по поручению Минтранса РФ заранее, за 2-3 недели до фактической индексации, публикует его величину.

Оператором госсистемы "Платон" является компания РТИТС. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% компании владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех", при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).

Платон Росавтодор РТ-Инвест Транспортные системы

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