Оператор "Платона" погасил часть долга перед Газпромбанком

Компания "РТ-Инвест Транспортные системы" осталась должна еще 16,6 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Компания-оператор госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) погасила часть долга перед Газпромбанком по кредитам на создание и модернизацию инфраструктуры системы, осталась должна еще 16,6 млрд руб.

Как следует из материалов к бухгалтерской отчетности РТИТС, к концу февраля текущего года компания погасила часть долгов по кредитным договорам от марта и июня 2015 года в общей сумме 1,727 млрд руб. и проценты в размере 679,224 млн руб.

"По состоянию на 26 февраля общая сумма задолженности по кредитным договорам с банком, включая проценты, составляет 16 млрд 601 млн 883 тыс. руб.", - говорится в пояснениях оператора.

Газпромбанк финансирует часть капитальных и операционных затрат РТИТС как концессионера системы "Платон" на этапах ее создания и модернизации.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора, полная стоимость создания проекта ранее оценивалась в 29 млрд руб. - полностью за счет частного финансирования, без бюджетных средств. Концессионное соглашение на 13 лет было подписано осенью 2014 года. Инфраструктура системы включает два центра обработки данных и федеральный центр автоматической фиксации нарушений для Ространснадзора, программное обеспечение, контрольную инфраструктуру на более чем 50 тыс. км федеральных дорог (500 рамок и 100 автомобилей), 2 млн бортовых устройств для безвозмездной выдачи грузоперевозчикам, 138 центров обслуживания пользователей и др.

По данным РТИТС, сборы "Платона" за 5,5 года с момента его запуска достигли 143 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы. Оператор заявляет, что собранные средства, включая штрафы, перечисляются в Федеральный дорожный фонд и идут на ремонт дорог и мостов.

По состоянию на апрель текущего года в госсистеме "Платон" зарегистрированы 1,46 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн, из которых 75% принадлежат российским перевозчикам.

ООО "РТИТС" на 50% принадлежит АО "РТ-Инвест" (в нем 35% - у ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов; еще 25,01% - у ГК "Ростех"; оставшиеся 39,99% - у председателя совета директоров "РТ-Инвеста" Сергея Скворцова). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).