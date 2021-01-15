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ФК "Ахмат" назвал безосновательной блокировку своего YouTube-канала

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Канал футбольного клуба "Ахмат" на YouTube заблокирован, в клубе блокировку назвали безосновательной.

"К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола", - отметили в ФК и заверили, что эта информация будет поступать в полном объеме.

Каналы "Ахмата" и российской лиги смешанных единоборств АСА YouTube заблокировал 15 января. В декабре 2020 они попали под санкции Минфина США за предоставление финансирования главе Чечни Рамзану Кадырову, которого Вашингтон обвиняет в нарушениях прав человека.

Под санкции попали российская промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, бойцовский клуб "Ахмат", ООО "Чеченские минеральные воды", футбольный клуб "Ахмат" и ООО "МегаСтройИнвест".

США Чечня Разман Кадыров ФК Ахмат YouTube

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