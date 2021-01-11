В Париже не согласились с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Во французском правительстве считают необходимым борьбу с пропагандой ненависти в соцсетях, но не разделяют блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в твиттере.

"Мне не по себе из-за этого решения", - приводят французские СМИ слова пресс-секретаря правительства Габриэля Атталя.

Он отметил важность "борьбы с пропагандой ненависти, с публикациями, призывающими к насилию", но при этом назвал спорным решение "заставить человека молчать в соцсетях, которые стали формой общественного пространства".

Глава французского экологического ведомства Барбара Помпили в свою очередь указала, что "нормой не должны стать случаи, когда соцсеть сама решает, кого блокировать".

Между тем член Европейской комиссии по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон выразил недоумение в связи с тем, что компания может самостоятельно, не предпринимая никаких дополнительных демаршей, блокировать страницу президента США.

"Тот факт, что генеральный директор компании может отключить громкоговоритель президента без сдержек и противовесов, вызывает недоумение. Это не только подтверждение мощи этих платформ. Это показывает, как слабо наше общество организовано в цифровом пространстве", - говорится в статье Бретона, опубликованной в газете Politico..

Бретон указал на то, что теперь социальные сети и компании, владеющие ими, должны признавать свою ответственность за принимаемые решения.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.