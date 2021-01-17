СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Туве проводят доследственную проверку по факту обрушения на шахте, в результате которой погиб один человек.
Как сообщает СУ СКР по региону, проверка проводится на предмет наличия признаков ч.2 ст.216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В шахте всего находились 42 человека, на аварийном участке - три человека, двое из них вышли самостоятельно, один - гражданин КНР - погиб.
На данный момент все работники шахты эвакуированы на поверхность.
Пресс-служба правительства Тувы сообщает, что информация об инциденте передана в Генеральное консульство КНР в Иркутске.
Работы на шахте приостановлены на время оперативных следственных действий, после чего эксплуатация будет продолжена.
Шахта принадлежит ООО "Лунсин".
ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей.
Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.
Zijin Mining - лидер по производству золота в Китае, второй крупнейший производитель меди и один из ведущих производителей цинка, вольфрама и железной руды. Основной акционер Zijin - государство. Компании принадлежат активы в Китае, а также в Австралии, Перу, России, Киргизии, Монголии и Таджикистане.