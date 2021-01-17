СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Туве проводят доследственную проверку по факту обрушения на шахте, в результате которой погиб один человек.

Как сообщает СУ СКР по региону, проверка проводится на предмет наличия признаков ч.2 ст.216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В шахте всего находились 42 человека, на аварийном участке - три человека, двое из них вышли самостоятельно, один - гражданин КНР - погиб.

На данный момент все работники шахты эвакуированы на поверхность.

Пресс-служба правительства Тувы сообщает, что информация об инциденте передана в Генеральное консульство КНР в Иркутске.

Работы на шахте приостановлены на время оперативных следственных действий, после чего эксплуатация будет продолжена.