Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Обрушение в шахте произошло на территории Тоджинского района Тувы, сообщает республиканская служба ГО и ЧС.

По предварительной информации на шахте находились 42 чел. В результате ЧП погиб один человек - гражданин КНР.

Отмечается, что шахта принадлежит ООО "Лунсин".

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей.

Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.

Zijin Mining - лидер по производству золота в Китае, второй крупнейший производитель меди и один из ведущих производителей цинка, вольфрама и железной руды. Основной акционер Zijin - государство. Компании принадлежат активы в Китае, а также в Австралии, Перу, России, Киргизии, Монголии и Таджикистане.