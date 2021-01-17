Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

От Google потребовали снять ограничения в YouTube на выпуск "Постскриптума"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум" на видеохостинге YouTube, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

В адрес компании было направлено соответствующее письмо. "Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы и оснований для возрастных ограничений нет.

Как считают в Роскомнадзоре, "данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России".

Роскомнадзор Google Постскриптум YouTube

Новости по теме

Новости

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ
Умершие знаменитости

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом

Скончался посол России в ОАЭ

Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Что произошло за день: суббота, 16 января

МВД РФ опровергло слухи о закрытии больниц ведомства для пенсионеров с COVID

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');