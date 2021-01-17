От Google потребовали снять ограничения в YouTube на выпуск "Постскриптума"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум" на видеохостинге YouTube, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

В адрес компании было направлено соответствующее письмо. "Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы и оснований для возрастных ограничений нет.

Как считают в Роскомнадзоре, "данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России".