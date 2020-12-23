Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU -Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Google LLC и YouTube о нарушении права на частную жизнь.

"Действия ответчиков признаны незаконными и нарушающими права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Роскомнадзор обратился в суд в интересах матери школьницы, которая попросила защитить права ее несовершеннолетней дочери, которая фигурирует в ролике, опубликованном в YouTube.

"Информация, распространяемая посредствам сети интернет на соответствующей интернет-странице, признана информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Указанное решение суда является основанием для включения (оспариваемой) интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - отметили в суде.