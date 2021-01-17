Более 150 отравившихся водой в Буйнакске выписаны из больницы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В больнице дагестанского Буйнакска остаются 48 пациентов с признаками отравления, среди них 22 ребенка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выписаны уже 153 человека.

Отмечается, что начата иммунизация горожан: 10 бригад медиков сделают прививки против гепатита "А" около 9 тыс. детей,. Порядка 900 детей уже привиты.

По данным Роспотребнадзора Дагестана, люди отравились некачественной питьевой водопроводной водой, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии. В связи с этим временно в Буйнакске закрыты школы и детские сады, а также категорически запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

В пресс-службе мэрии Махачкалы сообщили, что столица региона направила 60 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска.

В больницу Буйнакска с 11 января начали поступать пациенты с признаками отравления. Всего к врачам обратились более 300 человек.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).