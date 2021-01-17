Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

Более 150 отравившихся водой в Буйнакске выписаны из больницы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В больнице дагестанского Буйнакска остаются 48 пациентов с признаками отравления, среди них 22 ребенка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выписаны уже 153 человека.

В РоссииЧисло отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человекЧитать подробнее

Отмечается, что начата иммунизация горожан: 10 бригад медиков сделают прививки против гепатита "А" около 9 тыс. детей,. Порядка 900 детей уже привиты.

По данным Роспотребнадзора Дагестана, люди отравились некачественной питьевой водопроводной водой, в которой обнаружено ДНК возбудителя дизентерии. В связи с этим временно в Буйнакске закрыты школы и детские сады, а также категорически запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

В пресс-службе мэрии Махачкалы сообщили, что столица региона направила 60 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска.

В больницу Буйнакска с 11 января начали поступать пациенты с признаками отравления. Всего к врачам обратились более 300 человек.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Дагестан Буйнакск

Новости по теме

Новости

МИД РФ не нашел ничего нового в ответе ФРГ на запрос по Навальному

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ

Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ
Умершие знаменитости

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Умер депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

СКР начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 23,5 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 23,5 тыс. заболевших коронавирусом

Скончался посол России в ОАЭ

Гражданин Китая погиб при обрушении в шахте в Туве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Что произошло за день: суббота, 16 января

МВД РФ опровергло слухи о закрытии больниц ведомства для пенсионеров с COVID

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');