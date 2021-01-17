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Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В дагестанском Буйнакске выросло число обратившихся к врачам с признаками отравлениями.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, к медикам обратились уже 303 человека, из них 239 - дети.

В настоящее время в больнице находятся 70 человек, 43 из которых дети. За последние сутки поправились и выписаны 34 человека.

Ранее сообщалось массовом отравлении людей, которые обращаются за медпомощью с 11 января.

Как заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации, причиной массового отравления в городе стала некачественная вода. 14 января специалисты приступили к промывке и хлорированию водопроводных сетей Буйнакска, из-за чего подача воды в город была приостановлена.

Ранее по факту массового отравления в Буйнакске было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Дагестан Буйнакск

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