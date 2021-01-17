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Устранена авария, оставившая без воды более 6 тыс. жителей Ставрополья

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили водоснабжение в селе Обильном (Ставропольский край), которое было нарушено утром в воскресенье из-за коммунальной аварии, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, порыв трубы холодного водоснабжения (асбоцемент, диаметр 400 мм) произошел утром в воскресенье в селе Обильном (Обильненский водовод). Под отключение попали абоненты в частном секторе: 6201 человек, в том числе 1849 детей, а также две школы, три детсада, дом престарелых, амбулатория.

Ставропольский край

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