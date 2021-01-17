Более шести тысяч жителей Ставрополья остались без воды из-за аварии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают водоснабжение в селе Обильном (Ставропольский край), которое было нарушено утром в воскресенье из-за прорыва трубы, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

По ее данным, информация о том, что произошел прорыв трубы холодного водоснабжения поступила в 7:53 по Москве. Под отключение попали абоненты частного сектора - 6 201 человек, из них 1 849 детей, две школы, три детсада, дом престарелых и амбулатория, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при необходимости будет организован подвоз воды.

Восстановительные работы планируется завершить вечером в воскресенье.