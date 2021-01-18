Пропавшего в Южно-Сахалинске пятилетнего ребенка нашли живым в канализации

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту падения в воскресенье пятилетнего ребенка в открытый канализационный колодец в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Прокуратурой организована проверка работы коммунальных служб в связи с обнаружением пропавшего ранее пятилетнего ребенка в канализационном колодце в планировочном районе "Луговое" Южно-Сахалинска. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

"Будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем пропала пятилетняя девочка, которая ушла кататься на горку и не вернулась домой. В ее поиске участвовали сотрудники полиции и волонтеры местного поискового отряда "СОВА". Поздно ночью девочку нашли живой в канализационном колодце, куда она провалилась, возвращаясь домой.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил провести проверку по факту несчастного случая с пятилетним ребенком в Луговом. Сейчас выясняется, кому принадлежит люк, и кто понесет ответственность за то, что случилось, сообщает пресс-служба мэрии.

"Я распорядился срочно разобраться во всех деталях произошедшего, определить и наказать лиц, ответственных за состояние коммуникаций в этом районе. Это вопиющий случай. Слава Богу, ребенок жив. Благодарю всех, кто помогал искать девочку. Отдел