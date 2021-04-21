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Пропавшего пятиклассника ищут в Южно-Сахалинске второй день

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пятиклассника второй день ищут в Южно-Сахалинске, мальчик ушел из дома вечером 19 апреля и пропал, сообщает в среду сахалинский поисково-спасательный отряд "СОВА".

"Ушёл из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным поисковиков, мальчик был одет в черно-синюю куртку, чёрные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка. Из особых примет - родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".

Поиски ребенка ведут сотрудники полиции совместно с поисковиками из отряда "СОВА".

Южно-Сахалинск

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