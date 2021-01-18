"Интерфакс" опубликовал рейтинг лучших вузов России по подготовке управленческих кадров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" в рамках проекта "Национальный рейтинг университетов" (НРУ) представила третий ежегодный рейтинг российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавил бессменный лидер рейтинга - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), на четвертой позиции - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, на пятой - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

"Качество подготовки кадров остается важнейшей проблемой для системы управления страной, территориями, городами, как и актуальность исследований в сфере управления. Результаты нашего рейтинга помогают университетам позиционировать себя как качественную образовательную платформу по подготовке квалифицированных кадров, а органам госуправления - осуществлять эффективный отбор кадрового резерва", - сообщил исполнительный директор Группы "Интерфакс" Алексей Горшков, отметив, что рейтинг также содействует развитию брендов университетов, повышению статуса управленческого труда, государственной и муниципальной службы.

В топ-20 НРУ по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли Финансовый университет при правительстве РФ, Юго-Западный государственный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Байкальский государственный университет, Государственный университет управления, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-Кавказский федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Российский государственный гуманитарный университет, Белгородский государственный университет, Кубанский государственный университет, Южный федеральный университет, Волгоградский государственный университет, Сибирский федеральный университет.

Впервые в топ-50 рейтинга вошли Северный (Арктический) федеральный университет, Забайкальский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Пермский национальный исследовательский технический университет.

"Главным отличием представленного рейтингового исследования является не только качественная оценка цифрового перехода образовательных программ, но и количественная оценка, связанная с включением в методику рэнкинга и магистерских программ", - сказал Горшков, отметив, что ядро оценки вузов - наукометрические показатели деятельности научно-педагогического состава программ ГМУ - осталось неизменным.

Оценка вузов производилась по пяти показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ, число публикаций авторов университета в журналах, индексируемых международной наукометрией по тематике Public Administration в период 2018-2020 гг., число публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике "Государство и право" в период 2018-2020 гг., среднее цитирование статей авторов университета по тематике общественных наук, опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2018-2020 гг., и число выпускников-"краснодипломников" 2020 г.

Полная версия результатов рейтинга доступна на сайте academia.interfax.ru.

Проект "Национальный рейтинг университетов" реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.

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