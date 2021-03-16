Матвиенко призвала не подгонять образование под международные рейтинги

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России необходимо вырабатывать собственные ориентиры в сфере образования, а не пытаться подгонять отрасль под международные рейтинги.

"Различные рейтинги, в том числе международные, - это такой новомодный тренд, многие стали увлекаться. С одной стороны, это удобный современный инструмент. Но нельзя возводить эти показатели в абсолют, только на них ориентироваться, подгонять все наши задачи исключительно под эти цифры", - сказала Матвиенко в ходе общения сенаторов с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Наша отечественная система образования, убеждена Матвиенко, "была и остается одной из сильнейших в мире".

"И все-таки нам надо жить своим умом. Нам нужны собственные ориентиры, которые могут быть сформулированы в стратегии развития образования. Этот документ нужен, и я очень надеюсь, что общими усилиями с коллегами и с правительством мы добьемся его скорейшего появления", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, необходимо также активнее воссоздавать механизмы родительских советов, школьного самоуправления, чтобы школа оставалась прежде всего территорией полноценного человеческого общения. "Такой подход должен стать основой стратегических документов в сфере образования", - полагает она.

По словам Матвиенко, сегодня настораживает тот факт, что общение родителей и учителей зачастую сводится к чатам в мессенджерах и электронным дневникам.

"Цифровизация, понятно, это хорошо. Мы с этим не спорим. Но она не должна вытеснять нормальный живой диалог", - отметила спикер СФ.