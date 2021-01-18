Попавшаяся в мышеловку омичка получила 120 часов обязательных работ за кражу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Омска назначил 35-летней горожанке 120 часов обязательных работ, признав ее виновной в краже денег и золотого браслета у знакомого. Как сообщила областная прокуратура, она признана виновной по п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что в октябре 2020 года подсудимая ночевала у знакомого. Пока он спал, она нашла связку ключей, открыла сейф в его квартире, забрала оттуда 50 000 рублей и браслет стоимостью 60 000 рублей и ушла. Хозяин дома обнаружил, что деньги и браслет пропали, и пришел к выводу, что никто, кроме этой его знакомой, не мог их украсть.

Он поставил в сейф мышеловку и снова пригласил эту женщину. Пока она была у него дома, он сделал вид, что уснул, и услышал, как сработала мышеловка в сейфе.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.