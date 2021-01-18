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Напавшего на чувашского министра отправили на принудительное лечение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Суд в Чувашии вынес решение по делу жителя Чебоксар, который осенью прошлого года напал с гаечным ключом на министра здравоохранения республики, мужчину отправили на принудительное лечение.

Пресс-служба прокуратуры Чувашии сообщает в понедельник, что действия нападавшего квалифицированы по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчину будут лечить в "медицинском учреждении специализированного типа". Решение было принято с учетом состояния здоровья подсудимого, добавляет прокуратура.

Как сообщалось со ссылкой на СУ СКР по Чувашии, в начале октября у Дома правительства Чувашии 23-летний мужчина напал на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова и ударил чиновника не менее семи раз гаечным ключом. Министру была оказана медпомощь.

Согласно заключению экспертов, нападавший страдал хроническим психическим расстройством.

Поводом для нападения стали "некоторые высказывания министра в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, распространенные в средствах массовой информации", отмечала прокуратура.

Чувашия Чебоксары Владимир Степанов

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