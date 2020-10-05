Житель Чебоксар напал с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах 23-летний мужчина напал на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова и ударил его гаечным ключом. По факту возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нападение произошло 3 октября. По версии следствия, подозреваемый подкараулил министра у здания Дома правительства. Он дождался, когда Степанов вышел, и ударил его не менее трех раз ключом. Министр отбивался и получил ссадины и синяки предплечья.

Подозреваемого задержали. Он объяснил, что был недоволен одним из оглашенных решений Минздрава. По предварительным данным СК, он страдает психическим заболеванием.

Министру госпитализация не потребовалась.