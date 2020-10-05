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Житель Чебоксар напал с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах 23-летний мужчина напал на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова и ударил его гаечным ключом. По факту возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нападение произошло 3 октября. По версии следствия, подозреваемый подкараулил министра у здания Дома правительства. Он дождался, когда Степанов вышел, и ударил его не менее трех раз ключом. Министр отбивался и получил ссадины и синяки предплечья.

Подозреваемого задержали. Он объяснил, что был недоволен одним из оглашенных решений Минздрава. По предварительным данным СК, он страдает психическим заболеванием.

Министру госпитализация не потребовалась.

Чувашия Чебоксары Минздрав Владимир Степанов СКР

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