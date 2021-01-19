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"Аэрофлот" с 28 января возобновит рейсы в Хельсинки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 28 января возобновит регулярные рейсы Москва - Хельсинки, сообщила авиакомпания.

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

"При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", - отмечает компания.

О возобновлении пассажирского авиасообщения с Финляндией российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил 16 января. Рейсы в Хельсинки на первом этапе могут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю.

Нацперевозчик Финляндии Finnair планирует возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву - со 2 марта, следует из данных сайта компании.

Аэрофлот Хельсинки Финляндия

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