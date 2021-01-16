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РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщает в субботу оперативный штаб.

Как сказали журналистам в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, оно будет возобновлено на взаимной основе.

Пандемия коронавируса

Там уточнили, что такое решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в данных странах.

В штабе уточнили, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, и в Индию по маршруту Москва - Дели будут осуществляться по два раза в неделю.

В Финляндию, в Хельсинки, самолеты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва - Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир до пяти раз в неделю.

Вьетнам Индия Финляндия Катар Коронавирус

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