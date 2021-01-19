Омбудсмен Петербурга обещал разобраться с избирательным задержанием сторонников Навального

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов готов оказать помощь задержанным на акции сторонников Алексея Навального у Гостиного двора, сообщили во вторник "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

"Насколько наши юристы и уполномоченный поняли из СМИ, там задерживали не всех собравшихся за участие в массовом публичном мероприятии в нарушение коронавирусных ограничений, а тех, кто как-то выделялся. Если это так, налицо признаки избирательных действий полиции, выполняющей политически мотивированные приказы", - подчеркнул собеседник агентства.

"Ждем обращений от задержанных, считающих, что их права нарушены. Будем разбираться", - добавили в аппарате омбудсмена.

В понедельник у станции метро "Гостиный двор" в Петербурге прошла акция сторонников Навального, на которой были задержаны несколько десятков человек. По сообщениям активистов, их отпустили из отделений полиции после составления административных протоколов за нарушение режима повышенной готовности.