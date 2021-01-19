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Омбудсмен Петербурга обещал разобраться с избирательным задержанием сторонников Навального

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов готов оказать помощь задержанным на акции сторонников Алексея Навального у Гостиного двора, сообщили во вторник "Интерфаксу" в аппарате омбудсмена.

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"Насколько наши юристы и уполномоченный поняли из СМИ, там задерживали не всех собравшихся за участие в массовом публичном мероприятии в нарушение коронавирусных ограничений, а тех, кто как-то выделялся. Если это так, налицо признаки избирательных действий полиции, выполняющей политически мотивированные приказы", - подчеркнул собеседник агентства.

"Ждем обращений от задержанных, считающих, что их права нарушены. Будем разбираться", - добавили в аппарате омбудсмена.

В понедельник у станции метро "Гостиный двор" в Петербурге прошла акция сторонников Навального, на которой были задержаны несколько десятков человек. По сообщениям активистов, их отпустили из отделений полиции после составления административных протоколов за нарушение режима повышенной готовности.

Петербург Алексей Навальный

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