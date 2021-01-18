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На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга третий час продолжает выборочно задерживать участников акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального у станции метро "Гостиный двор", передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Сторонники Навального начали собираться у Гостиного двора в 18:00. Полицейские предупредили собравшихся о несогласованном характере мероприятия и приступили к точечным задержаниям.

По состоянию на 20:40, в автозаки поместили несколько десятков человек. Внимание полиции привлекали любые активные действия - аплодисменты, попытки развернуть плакаты и скандирование лозунгов. Двух пожилых женщин задержали за громкую ссору. Активисты сообщили о задержании корреспондента телеканала "Дождь" Дениса Кабакова.

Сотрудники полиции продолжают напоминать, что мероприятие не согласовано, и просят оставшихся разойтись.

Вернувшегося после лечения в Германии Навального задержали накануне в аэропорту "Шереметьево". В понедельник его арестовали на 30 суток.

ФСИН ранее заявила, что оппозиционер с 29 декабря 2020 года был объявлен в розыск, так как он пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году, а прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию". ФСИН намерена добиться замены для него условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

Петербург Алексей Навальный

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