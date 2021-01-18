На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга третий час продолжает выборочно задерживать участников акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального у станции метро "Гостиный двор", передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

Сторонники Навального начали собираться у Гостиного двора в 18:00. Полицейские предупредили собравшихся о несогласованном характере мероприятия и приступили к точечным задержаниям.

По состоянию на 20:40, в автозаки поместили несколько десятков человек. Внимание полиции привлекали любые активные действия - аплодисменты, попытки развернуть плакаты и скандирование лозунгов. Двух пожилых женщин задержали за громкую ссору. Активисты сообщили о задержании корреспондента телеканала "Дождь" Дениса Кабакова.

В центре Петербурга у Гостиного двора полиция задерживает участников несогласованного митинга в поддержку Навального pic.twitter.com/kqPN0Zt5Vw — lifenews_ru (@lifenews_ru) January 18, 2021

Сотрудники полиции продолжают напоминать, что мероприятие не согласовано, и просят оставшихся разойтись.

Вернувшегося после лечения в Германии Навального задержали накануне в аэропорту "Шереметьево". В понедельник его арестовали на 30 суток.

ФСИН ранее заявила, что оппозиционер с 29 декабря 2020 года был объявлен в розыск, так как он пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году, а прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию". ФСИН намерена добиться замены для него условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.