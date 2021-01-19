Задержан подозреваемый по делу о гибели четырех человек при пожаре в гаражах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске задержали подозреваемого по делу о гибели четырех неизвестных в сгоревшей пристройке над гаражным кооперативом "Этра". Об этом сообщили в СК.

Это владелец пристройки. По версии следствия, он с октября 2020 года сдавал эту надстройку - нежилое помещение над гаражным боксом - различным жильцам. Помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

В ночь на 19 января надстройка загорелась. В ней нашли четырех погибших. Их личности устанавливаются.

Меру пресечения задержанному пока не выбрали. Он проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.