Возбуждено дело о гибели четырех человек при пожаре в гаражах в Новосибирске

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Дзержинском районе Новосибирска случился пожар на втором этаже гаражного комплекса, пожарные нашли четырех погибших, сообщили в Следственном комитете.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Пожар в надстройке над капитальным гаражом кооператива "Этра" на улице Почтовый лог случился около 3 часов ночи во вторник, сообщали в МЧС. Его потушили после 6 часов утра.

По версии следствия, неизвестный пустил в надстройку жить неустановленных лиц. В связи с этим в отношении должностных лиц, которые вовремя не выявили это нарушение, началась доследственная проверка по статье о халатности.

Следствие и дознаватели МЧС выяснят причину пожара.