Татарстан окружит себя 20-километровой буферной зоной из-за АЧС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госкомитет Татарстана по биоресурсам поручил создать буферные зоны вдоль границ республики и вокруг свиноводческих предприятий, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение в регион африканской чумы свиней (АЧС).

Соответствующий приказ был подписан 26 декабря 2020 года и опубликован во вторник на республиканском портале правовой информации. Согласно документу, планируется создать буферные зоны во всех районах Татарстана, соседствующих с другими регионами, на расстоянии 20 километров от границ с данными субъектами РФ.

Кроме того, приказ предписывает создать 20-километровые буферные зоны вокруг свиноводческих предприятий ООО "Камский бекон", ООО "ТатМитАгро" и ООО "Авангард"; 10-километровые буферные зоны - вокруг 11 свиноводческих хозяйств в различных районах Татарстана.

Также приказ устанавливает режим буферных зон, запрещающий ввоз на их территорию и разделку там диких кабанов, охоту на кабанов методами распугивания, установку кормушек и вольеров для них, а также обеспечивающий максимальную ликвидацию этих животных и мониторинг окрестностей буферной зоны.

При обнаружении в буферной зоне кабанов, умерших по неизвестным причинам, предписывается исключить контакт других животных с трупом.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в Татарстане были выявлены два очага АЧС у диких кабанов в Заинском и Елабужском районах. Также сообщалось о многочисленных очагах АЧС в соседних с Татарстаном регионах.