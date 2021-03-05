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Из-за африканской чумы свиней в Чите забьют все поголовье

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в столице Забайкалья Чите, ликвидации подлежит все поголовье в хозяйствах города и прилегающем районе, сообщило в пятницу правительство края.

"Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория 3 марта выявила африканскую чуму свиней в одном из личных хозяйств на территории города Читы. (...) Из-за высокой скорости распространения вируса необходимо ликвидировать всех свиней на территории города Читы и Читинского района", – говорится в сообщении.

Для свиней это заболевание считается неизлечимым, вакцины от него нет. Человек не болеет из-за вируса АЧС, но может его переносить.

Свиней и мясную продукцию ликвидируют в радиусе 20 километров от вспышки болезни.

Для владельцев таких животных предусмотрена материальная компенсация за каждый килограмм живого веса и мясной продукции.

Животноводов просят сдавать своих свиней и продукцию из их мяса, чтобы избежать распространения вируса.

Вспышку АЧС зарегистрировали в двух районах Забайкалья в июле прошлого года. Специалисты предполагали, что вирус занесли из дикой среды.

В октябре 2019 года Минсельхоз региона рекомендовал животноводам отказаться от разведения свиней в пользу других направлений из-за резкого ухудшения эпизоотической ситуации с АЧС.

Чита АЧС

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