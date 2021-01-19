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Прокуратура усмотрела в бюсте востоковеда в СПбГУ героизацию пособников нацистов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила нарушение законодательства о противодействии экстремизму в установке на территории Санкт-Петербургского государственного университета бюста востоковеда-тюрколога Ахмет-Заки Валиди Тугана, следует из письма прокуратуры в адрес вуза.

Выдержки заключения надзорного ведомства опубликованы в виртуальной приемной университета за подписью заместителя ректора по правовым вопросам Юрия Пенова.

Из ответа прокуратуры следует, что по заявлению самого вуза, проверили, соответствует ли законодательству о противодействии экстремистской деятельности то, что на территории образовательного учреждения разместили бюст Ахмет-Заки Валиди Тугана. Проверялось также открытие Центра тюркских исследований имени Ахмет-Заки на базе восточного факультета университета.

Проведя проверку, прокуратура заключила, что "размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также "Музея Ахмет-Заки" на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым".

В адрес вуза внесено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь. О принятых мерах университет должен сообщить прокуратуре района, отмечается в ответе ведомства.

Как следует из других материалов виртуальной приемной СПбГУ, в течение нескольких лет университету поступают обращения от общественных организаций и граждан, которые требуют проверить законность установки памятника Ахмету-Заки Валиди на территории вуза. В частности, в 2017 году в связи с новым запросом университет обратился в Минкультуры Башкирии, где ответили, что Ахмет-Заки Валиди известен, прежде всего, как выдающийся ученый-тюрколог, профессор, почетный доктор ряда европейских университетов, автор более 400 научных трудов по ориенталистике.

В сентябре 2019 года после обращения мамы первокурсника вуз попросил прокуратуру проверить на соответствие законодательству размещение памятника в университете.

Университет получил бюст ученому-тюркологу Ахмет-Заки Валиди от Минкультуры Башкирии. Бюст был установлен на территории СПбГУ в 2008 году в рамках открытия в Петербургском университете Центра тюркских исследований.

Ахмет-Зака Валиди Туган – военно-политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения (1917-1920 годы). После эмиграции жил, учился и работал в Германии, откуда уехал в Турцию 1 сентября 1939 года. В Стамбульском университете преподавал историю тюрков, скончался в Турции в 1970 году.

Петербург СПбГУ

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