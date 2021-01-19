Песков отверг сообщения о дворце Путина в Геленджике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видел новое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы построенном для главы государства дворце под Геленджиком.

"Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - прокомментировал Песков изданию Daily Storm соответствующую публикацию.

Очередное расследование Навального было опубликовано ранее во вторник. Оппозиционер вернулся из Берлина в воскресенье и сразу был задержан, а в понедельник его отправили под арест до 15 февраля. Суду предстоит рассмотреть вопрос о замене Навальному условного наказания на реальный срок.