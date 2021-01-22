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МВД начало доследственную проверку руководителей штабов Навального

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МВД начали доследственную проверку сигналов о том, что руководители региональных штабов Алексея Навального "занимаются организацией провокаций и насильственных действий", и эти действия широко освещаются в соцсетях, оппозиционных и иностранных СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации полиции, руководители штабов "получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".

Также в МВД напомнили о постановочных видеороликах на TikTok, герои которых были в полицейской форме, но выступали в поддержку несанкционированных акций и срывали с себя погоны. В ведомстве повторили, что это фейковые выступления, а их участники не имеют отношения к полиции.

Ранее в этот же день СКР сообщил, что возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в несанкционированные протесты 23 января. Дело возбудили по многочисленным жалобам родителей о том, что сторонники Навального распространяют в интернете призывы к несовершеннолетним принять участие в акциях в поддержку арестованного политика. В СК особо отметили, что во многих регионах массовые мероприятия запрещены из-за пандемии, и митинги создают угрозу здоровью.

Региональные управления МВД с утра пятницы публиковали предупреждения о том, что полиция не допустит проведения несогласованных митингов, и о том, что тем, кто призывает участвовать в таких акциях, грозит ответственность.

В Генпрокуратуре предупредили, что если на акциях 23 января будут провокации и насильственные действия, нарушителям грозит уголовная статья о массовых беспорядках. Также там напомнили об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность.

Соцсети получили прокурорские предостережения о недопустимости распространения запрещенного контента, Роскомнадзор пригрозил компаниям штрафами за отказ блокировать призывы к детям участвовать в акциях.

В регионах сторонников Навального начали задерживать за призывы участвовать в несогласованных демонстрациях. Первое уголовное дело в связи с митингами 23 января было возбуждено в четверг в Татарстане.

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