МИД РФ раскритиковал размещение на сайте посольства США предупреждения о протестах

По мнению российских дипломатов, информирование граждан США о несанкционированных акциях на самом деле является стимулированием протестов

Вид на здание Министерства иностранных дел России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МИД России подвергли критике посольство США в Москве за размещение на сайте диппредставительства чрезмерно подробной, по оценке министерства, информации для соотечественников о намеченных на субботу несанкционированных акциях в российских городах.

"Посольство США вновь подробно "информирует" на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России", - говорится в сообщении в телеграм-канале МИД РФ.

В министерстве заявили, что это "совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами" и будет расцениваться "как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны".

Посольство США в РФ разместило на англоязычной версии своего сайта предупреждение для американских граждан о несанкционированных акциях в российских городах. В сообщении названо место проведения акций "в поддержку оппозиционного активиста" в ряде российских городов. Посольство США рекомендует своим гражданам избегать посещения указанных мест.

Готовящиеся акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального назвали недопустимыми мэр Москвы Сергей Собянин и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в протесты 23 января. В российских городах еще до акций начались задержания соратников Навального.

Навальный был задержан в воскресенье на паспортном контроле в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Поводом для задержания стало постановление начальника УФСИН по Москве от 29 декабря 2020 года, в соответствии с которым политик был объявлен в розыск "за систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше", истекшего 30 декабря. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля.