Что произошло за день: пятница, 22 января

Уголовное дело о вовлечении детей в протесты, взрыв в Татарстане и новый вид телефонного мошенничества

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты 23 января. Между тем МВД проводит доследственную проверку данных о том, что соратники Навального в регионах получили указание "максимально задействовать молодых" в протестах. Роскомнадзор сообщил, что активнее всего информация об акциях распространяется в TikTok. Власти, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин, осудили призывы в адрес школьников.

- В России зарегистрировали еще 21 513 случаев заражения коронавирусом. Петербург обогнал Москву по числу новых пациентов: там заболели 3 104 человека, в столице - 3 037.

- Назначаемые президентом служащие смогут работать и после достижения 70 лет. Это предполагает законопроект, который Владимир Путин внес в пятницу в Госдуму.

- Прошли задержания и аресты соратников Навального в Москве и регионах в связи с организацией несогласованной акции 23 января. В частности, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток. Юриста ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей. В Волгограде под арест отправлен координатор регионального штаба Евгений Кочегин, в Калининграде - волонтер штаба Рагнар Рейн.

- На территории ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" произошел взрыв. Погибли два человека, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. Компанией владеют члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

- В Башкирии задержан подозреваемый в подготовке теракта. У мужчины 1995 года рождения в тайнике нашли, в частности, оружие и компоненты самодельного взрывного устройства.

- Банк России и МВД рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками полиции и рассказывают об уголовном деле, заведенном по заявлению ЦБ. В процессе разговора они получают персональные данные клиентов банков.