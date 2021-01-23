В посольстве США осудили задержания протестующих в России

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Действия российских властей в ходе акций протеста в различных городах России нарушают права граждан на свободу волеизъявления, заявили в субботу в посольстве США в Москве.

"Мы следим за сообщениями об акциях протеста в 38 российских городах, о задержаниях более 350 мирных протестующих и журналистов", - написала в своем твиттере пресс-секретарь российской дипмиссии Ребекка Росс.

По ее словам, "США поддерживают право людей на мирные акции протеста, свободу волеизъявления".

Как заявили в посольстве США, "шаги, предпринимаемые российскими властями, подавляют эти права".

We're watching reports of protests in 38 Russian cities, arrests of 350+ peaceful protesters and journalists. The U.S. supports the right of all people to peaceful protest, freedom of expression. Steps being taken by Russian authorities are suppressing those rights. — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) January 23, 2021

В субботу в Москве и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну.