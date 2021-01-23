В МИД РФ заявили о вмешательстве американской дипломатии в дела страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ обвинили посольство США во вмешательстве во внутренние дела РФ и поощрении протестов в России.

"Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах", - говорится в распространенном в субботу вечером сообщении МИД РФ "О вмешательстве посольства США во внутренние дела России".

По сути, считают в российском внешнеполитическом ведомстве, "речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних".

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что "руководству посольства США предстоит серьезный разговор в МИД России".

В Москве и других городах РФ в субботу прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу уже заявила, что представителям посольства США придется объясниться в МИД РФ в связи с публикацией карты маршрутов протестов в российских городах.

Со своей стороны, в посольстве США в Москве в субботу заявили, что действия российских властей в ходе акций протеста в различных городах России нарушают права граждан на свободу волеизъявления.

"Мы следим за сообщениями об акциях протеста в 38 российских городах, о задержаниях более 350 мирных протестующих и журналистов", - написала в своем твиттере пресс-секретарь российской дипмиссии Ребекка Росс.

По ее словам, "США поддерживают право людей на мирные акции протеста, свободу волеизъявления". Позже в другом сообщении Росс заявила, что задержания мирных протестующих и журналистов российскими властями "выглядит как согласованная кампания по подавлению свободы слова и права на мирные собрания".