На лидера псковского "Яблока" составили протокол за участие в протестах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Лидера регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга обвиняют в административном правонарушении после участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, сообщил политик "Интерфаксу" в субботу.

В отделе полиции ему вручили определение о возбуждении административного дела по статье о нарушении участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Шлосберг был задержан на акции протеста в Пскове. Как сообщает пресс-служба регионального отделения "Яблока", политик обратился к сотруднику полиции и попросил пустить граждан на территорию единственного в городе гайд-парка, где разрешены собрания без уведомления властей.

"Сотрудник полиции первоначально согласился с озвученной позицией. Дальше людей стали вытеснять. После этого политик был задержан", - отмечается в сообщении пресс-службы.

После нескольких часов в полиции Шлосберг отпущен домой.