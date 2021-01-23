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МВД расследует историю травмирования женщины на митинге в Петербурге

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - МВД выяснит, при каких обстоятельствах травмировали женщину во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в субботу.

В инциденте участвовали пострадавшая женщина и сотрудник правоохранительных органов. Он произошел на площади Восстания во время несанкционированной акции. МВД передаст результаты проверки в следственные органы, чтобы принять процессуальное решение.

По данным местных СМИ, пострадавшая находится в больнице.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах России. ОНК сообщила более чем о 600 задержанных только в Москве.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Санкт-Петербург площадь Восстания Алексей Навальный

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