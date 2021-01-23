В Нижнем Новгороде на несогласованную акцию вышли 1,5 тыс. человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу в Нижнем Новгороде вышли около 1,5 тыс. участников, подсчитали в мэрии города.

Корреспондент "Интерфакса" передавал, что участники акции прошли по пешеходной улице Большая Покровская до площади Минина.

Как сообщалось, в субботу несанкционированные акции в поддержку Навального прошли во всех крупных городах Приволжского федерального округа, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Саратове, Перми, Ижевске.