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В Нижнем Новгороде на несогласованную акцию вышли 1,5 тыс. человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу в Нижнем Новгороде вышли около 1,5 тыс. участников, подсчитали в мэрии города.

Корреспондент "Интерфакса" передавал, что участники акции прошли по пешеходной улице Большая Покровская до площади Минина.

Как сообщалось, в субботу несанкционированные акции в поддержку Навального прошли во всех крупных городах Приволжского федерального округа, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Саратове, Перми, Ижевске.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Нижний Новгород Алексей Навальный

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